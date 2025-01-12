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سعر Hedera Liquity (HLQT) المباشر لليوم هو USD 0.02701235 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HLQT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hedera Liquity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 644.60 - تغيير سعر Hedera Liquity خلال اليوم هو -0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hedera Liquity (HLQT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hedera Liquity مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hedera Liquity مقابل USD هو $ -0.0080238781 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hedera Liquity مقابل USD هو $ +0.0154789652 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hedera Liquity مقابل USD هو $ +0.00672666569621164 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.30% 30 يوم $ -0.0080238781 -29.70% 60 يوم $ +0.0154789652 +57.30% 90 يوم $ +0.00672666569621164 +33.16%

تحليل سعر Hedera Liquity (HLQT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hedera Liquity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.026853$ 0.026853 $ 0.026853 24 ساعة مرتفع $ 0.02827141$ 0.02827141 $ 0.02827141 عالية طوال الوقت $ 0.154134$ 0.154134 $ 0.154134 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) -0.30% تغير السعر (7 أيام) -14.56%

معلومات سوق Hedera Liquity (HLQT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: