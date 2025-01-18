سعر HebeBlock (HEBE)
سعر HebeBlock (HEBE) المباشر لليوم هو USD 0.00426445. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEBE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HebeBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.20
- تغيير سعر HebeBlock خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HebeBlock مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HebeBlock مقابل USD هو $ -0.0006745941 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HebeBlock مقابل USD هو $ -0.0008913062 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HebeBlock مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0006745941
|-15.81%
|60 يوم
|$ -0.0008913062
|-20.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HebeBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HebeToken is an ecology built on the ETC chain, with products HebeSwap, Hens, HebeWallet, we are the basic DEFI development team on ETC.
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