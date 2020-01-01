توكنوميكس Heavenland HTO (HTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Heavenland HTO (HTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Heavenland HTO (HTO) Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others. الموقع الرسمي: https://heavenland.io/ اشتر HTO الآن!

توكنوميكس Heavenland HTO (HTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Heavenland HTO (HTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.79K $ 26.79K $ 26.79K إجمالي العرض: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M العرض المتداول: $ 54.65M $ 54.65M $ 54.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 245.11K $ 245.11K $ 245.11K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.400765 $ 0.400765 $ 0.400765 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00049022 $ 0.00049022 $ 0.00049022 معرفة المزيد عن سعر Heavenland HTO (HTO)

توكنوميكس Heavenland HTO (HTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Heavenland HTO (HTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HTO، استكشف السعر المباشر لتوكن HTO!

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