سعر Heavenland HTO (HTO)
سعر Heavenland HTO (HTO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.46K. يتم تحديث سعر HTO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Heavenland HTO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.17
- تغيير سعر Heavenland HTO خلال اليوم هو -0.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 54.65M
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خلال اليوم، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.05%
|30 يوم
|$ 0
|-14.00%
|60 يوم
|$ 0
|-39.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Heavenland HTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.05%
-0.05%
-4.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heaven Land builds a virtual reality platform where users can experience, improve and monetize their assets. HTO tokens serve as the main currency in the Heaven Land Metaverse. Everything payable in Heaven Land will have to be paid in HTO. Heaven Land success equals to HTO success. Heaven Land is also partially NFT project currently traded on top NFT marketplaces such as Magic Eden, Solanart, Opensea, Solsea or others.
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