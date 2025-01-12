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سعر Heavenland HTO (HTO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 31.46K . يتم تحديث سعر HTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Heavenland HTO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.17 - تغيير سعر Heavenland HTO خلال اليوم هو -0.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 54.65M

أداء سعر Heavenland HTO (HTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Heavenland HTO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.05% 30 يوم $ 0 -14.00% 60 يوم $ 0 -39.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Heavenland HTO (HTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Heavenland HTO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.400765$ 0.400765 $ 0.400765 تغير السعر (1 ساعة) +0.05% تغير السعر (1يوم) -0.05% تغير السعر (7 أيام) -4.27%

معلومات سوق Heavenland HTO (HTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: