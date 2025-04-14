احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HSM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HSM.

سعر Heart Sparkle Mermaid (HSM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.74K . يتم تحديث سعر HSM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Heart Sparkle Mermaid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Heart Sparkle Mermaid خلال اليوم هو -8.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.50M

أداء سعر Heart Sparkle Mermaid (HSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.37% 30 يوم $ 0 -28.80% 60 يوم $ 0 -66.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Heart Sparkle Mermaid (HSM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Heart Sparkle Mermaid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.13% تغير السعر (1يوم) -8.37% تغير السعر (7 أيام) +49.59%

معلومات سوق Heart Sparkle Mermaid (HSM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: