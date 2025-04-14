سعر Heart Sparkle Mermaid (HSM)
سعر Heart Sparkle Mermaid (HSM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.74K. يتم تحديث سعر HSM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Heart Sparkle Mermaid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Heart Sparkle Mermaid خلال اليوم هو -8.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.50M
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خلال اليوم، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Heart Sparkle Mermaid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.37%
|30 يوم
|$ 0
|-28.80%
|60 يوم
|$ 0
|-66.83%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Heart Sparkle Mermaid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.13%
-8.37%
+49.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Heart Sparkle Mermaid is a Memetoken created from a Kid's drawing. Seeing his daughter Rowyn's interest in what he was watching, Logan wanted to introduce her to cryptocurrency - a technology he believed would be integral to her future. This father-daughter moment turned into something special when they created Heart Sparkle Mermaid together during their drawing session, deciding to launch it on pump.fun while sharing their creative process live on Twitch.
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