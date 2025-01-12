سعر Healthmedi (HMD)
سعر Healthmedi (HMD) المباشر لليوم هو USD 0.00144525. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Healthmedi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10
- تغيير سعر Healthmedi خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Healthmedi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Healthmedi مقابل USD هو $ -0.0000005652 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Healthmedi مقابل USD هو $ +0.0000647632 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Healthmedi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000005652
|-0.03%
|60 يوم
|$ +0.0000647632
|+4.48%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Healthmedi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Healthmedi is a blockchain-based global medical tourism plastic surgery platform. Healthmedi has abundant experience and infrastructure in medical management and medical tourism business. 350 plastic surgery contracts. HMD coin payment service implemented in many hospitals. Attracting medical tourists through youtube bbeutv video content. HMD payment service without currency exchange for foreign patients. Based on the plastic surgery o2o service quid app, we are creating a coin ecosystem where patients and hospitals can receive compensation and profits together.
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