سعر HealthBuddyAI (HBUD)
سعر HealthBuddyAI (HBUD) المباشر لليوم هو USD 0.04118521. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.12M. يتم تحديث سعر HBUD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HealthBuddyAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر HealthBuddyAI خلال اليوم هو -4.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ -0.00197549626961651 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00197549626961651
|-4.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HealthBuddyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.87%
-4.57%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buddy is an AI-powered health companion that allows users to scan meals, analyze ingredients, and receive real-time nutritional feedback to stay aligned with their wellness goals. It fuels a next-generation digital health ecosystem that combines advanced nutrition tracking, personalized AI coaching, gamified habit-building tools, and blockchain-based reward incentives to promote long-term healthy living.
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