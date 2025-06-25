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سعر HealthBuddyAI (HBUD) المباشر لليوم هو USD 0.04118521 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.12M . يتم تحديث سعر HBUD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HealthBuddyAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر HealthBuddyAI خلال اليوم هو -4.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر HealthBuddyAI (HBUD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ -0.00197549626961651 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HealthBuddyAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00197549626961651 -4.57% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HealthBuddyAI (HBUD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HealthBuddyAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04083014$ 0.04083014 $ 0.04083014 24 ساعة مرتفع $ 0.04691822$ 0.04691822 $ 0.04691822 عالية طوال الوقت $ 0.063081$ 0.063081 $ 0.063081 تغير السعر (1 ساعة) +0.87% تغير السعر (1يوم) -4.57% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق HealthBuddyAI (HBUD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: