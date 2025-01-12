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سعر Health and Wealth (HEWE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HEWE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Health and Wealth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.08K - تغيير سعر Health and Wealth خلال اليوم هو -1.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Health and Wealth (HEWE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.93% 30 يوم $ 0 -17.63% 60 يوم $ 0 -4.38% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Health and Wealth (HEWE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Health and Wealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00150027$ 0.00150027 $ 0.00150027 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -1.93% تغير السعر (7 أيام) -12.06%

معلومات سوق Health and Wealth (HEWE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: