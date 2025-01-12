سعر Health and Wealth (HEWE)
سعر Health and Wealth (HEWE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HEWE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Health and Wealth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 88.08K
- تغيير سعر Health and Wealth خلال اليوم هو -1.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Health and Wealth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.93%
|30 يوم
|$ 0
|-17.63%
|60 يوم
|$ 0
|-4.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Health and Wealth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.93%
-12.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HEWE is a native token of the AmChain blockchain, a platform designed to provide secure, transparent, and efficient solutions in the blockchain space. Utilizing a Proof-of-Authority (PoA) consensus mechanism, AmChain aims to facilitate fast and cost-effective transactions. HEWE serves as the key utility token within the ecosystem, allowing users to access various services, from digital banking to future-oriented applications. With features focused on scalability, security, and usability, HEWE is positioned as a versatile asset in the evolving blockchain landscape.
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