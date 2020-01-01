توكنوميكس Healix AI (HXAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Healix AI (HXAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Healix AI (HXAI) Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem. الموقع الرسمي: https://healixai.tech/ الوثيقة البيضاء: https://healixai.gitbook.io/healix-ai-whitepaper اشتر HXAI الآن!

توكنوميكس Healix AI (HXAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Healix AI (HXAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.04K $ 19.04K $ 19.04K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.04K $ 19.04K $ 19.04K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.267637 $ 0.267637 $ 0.267637 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00146521 $ 0.00146521 $ 0.00146521 السعر الحالي: $ 0.00190361 $ 0.00190361 $ 0.00190361 معرفة المزيد عن سعر Healix AI (HXAI)

توكنوميكس Healix AI (HXAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Healix AI (HXAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HXAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HXAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HXAI، استكشف السعر المباشر لتوكن HXAI!

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