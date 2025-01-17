احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HXAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HXAI.

سعر Healix AI (HXAI) المباشر لليوم هو USD 0.078261 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 782.61K . يتم تحديث سعر HXAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Healix AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.97K - تغيير سعر Healix AI خلال اليوم هو -34.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر Healix AI (HXAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ -0.04113015511871692 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.04113015511871692 -34.44% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Healix AI (HXAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Healix AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.060026$ 0.060026 $ 0.060026 24 ساعة مرتفع $ 0.126469$ 0.126469 $ 0.126469 عالية طوال الوقت $ 0.267637$ 0.267637 $ 0.267637 تغير السعر (1 ساعة) +4.36% تغير السعر (1يوم) -34.44% تغير السعر (7 أيام) -56.24%

معلومات سوق Healix AI (HXAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: