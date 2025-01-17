سعر Healix AI (HXAI)
سعر Healix AI (HXAI) المباشر لليوم هو USD 0.078261. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 782.61K. يتم تحديث سعر HXAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Healix AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 104.97K
- تغيير سعر Healix AI خلال اليوم هو -34.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M
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خلال اليوم، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ -0.04113015511871692 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Healix AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.04113015511871692
|-34.44%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Healix AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.36%
-34.44%
-56.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Healix AI ($HxAI) is a DeSci (Decentralized Science) AI-powered healthcare platform designed to revolutionize how individuals access and manage their health. By leveraging advanced artificial intelligence and blockchain technology, Healix AI offers instant health diagnostics, personalized treatment plans, and tailored wellness guidance. The platform ensures data privacy, blockchain security, and 24/7 availability, providing users with a secure, innovative, and accessible healthcare ecosystem.
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