سعر Headline (HDL)
سعر Headline (HDL) المباشر لليوم هو USD 0.00802653. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Headline الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83
- تغيير سعر Headline خلال اليوم هو +0.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Headline مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ -0.0023485458 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ +0.0105495886 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ +0.0051788162420980323 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.76%
|30 يوم
|$ -0.0023485458
|-29.25%
|60 يوم
|$ +0.0105495886
|+131.43%
|90 يوم
|$ +0.0051788162420980323
|+181.86%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Headline: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+0.76%
-16.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 HDL إلى AUD
A$0.0130029786
|1 HDL إلى GBP
￡0.0065014893
|1 HDL إلى EUR
€0.0077857341
|1 HDL إلى USD
$0.00802653
|1 HDL إلى MYR
RM0.0360391197
|1 HDL إلى TRY
₺0.284139162
|1 HDL إلى JPY
¥1.2655429851
|1 HDL إلى RUB
₽0.8157362439
|1 HDL إلى INR
₹0.6916460901
|1 HDL إلى IDR
Rp131.5824379632
|1 HDL إلى PHP
₱0.47356527
|1 HDL إلى EGP
￡E.0.405339765
|1 HDL إلى BRL
R$0.0491223636
|1 HDL إلى CAD
C$0.0115582032
|1 HDL إلى BDT
৳0.9834907209
|1 HDL إلى NGN
₦12.5023639239
|1 HDL إلى UAH
₴0.3408867291
|1 HDL إلى VES
Bs0.42540609
|1 HDL إلى PKR
Rs2.2451809716
|1 HDL إلى KZT
₸4.2558267366
|1 HDL إلى THB
฿0.2783600604
|1 HDL إلى TWD
NT$0.2657584083
|1 HDL إلى CHF
Fr0.0073041423
|1 HDL إلى HKD
HK$0.0624464034
|1 HDL إلى MAD
.د.م0.0809876877