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سعر Headline (HDL) المباشر لليوم هو USD 0.00802653 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Headline الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.83 - تغيير سعر Headline خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Headline (HDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Headline مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ -0.0023485458 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ +0.0105495886 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Headline مقابل USD هو $ +0.0051788162420980323 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.76% 30 يوم $ -0.0023485458 -29.25% 60 يوم $ +0.0105495886 +131.43% 90 يوم $ +0.0051788162420980323 +181.86%

تحليل سعر Headline (HDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Headline: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00795957$ 0.00795957 $ 0.00795957 24 ساعة مرتفع $ 0.00827816$ 0.00827816 $ 0.00827816 عالية طوال الوقت $ 0.092565$ 0.092565 $ 0.092565 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) -16.36%

معلومات سوق Headline (HDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: