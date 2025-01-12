سعر HBARX (HBARX)
سعر HBARX (HBARX) المباشر لليوم هو USD 0.368791. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HBARX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HBARX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 29.22K
- تغيير سعر HBARX خلال اليوم هو +0.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HBARX مقابل USD هو $ +0.00292835 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HBARX مقابل USD هو $ -0.0398185117 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HBARX مقابل USD هو $ +1.4680757632 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HBARX مقابل USD هو $ +0.30090764587490643 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00292835
|+0.80%
|30 يوم
|$ -0.0398185117
|-10.79%
|60 يوم
|$ +1.4680757632
|+398.08%
|90 يوم
|$ +0.30090764587490643
|+443.27%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HBARX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
+0.80%
-6.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HBARX represents a user's share of the total HBAR pool deposited with Stader. As soon as a user deposits HBAR on the Stader smart contract, they receive newly minted HBARX, based on the exchange rate at the time of staking. As the HBAR rewards get added, the value of HBARX increases (w.r.t. HBAR)
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|1 HBARX إلى AUD
A$0.59744142
|1 HBARX إلى GBP
￡0.29872071
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€0.35772727
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$0.368791
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RM1.65587159
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₺13.0552014
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₽37.48022933
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₹31.77872047
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Rp6,045.75313104
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₱21.758669
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￡E.18.6239455
|1 HBARX إلى BRL
R$2.25700092
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C$0.53105904
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৳45.18796123
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₦574.43992533
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₴15.66255377
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Bs19.545923
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Rs103.15821852
|1 HBARX إلى KZT
₸195.54036402
|1 HBARX إلى THB
฿12.78967188
|1 HBARX إلى TWD
NT$12.21067001
|1 HBARX إلى CHF
Fr0.33559981
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HK$2.86919398
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