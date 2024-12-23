سعر HbarSuite (HSUITE)
سعر HbarSuite (HSUITE) المباشر لليوم هو USD 0.00131518. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.48M. يتم تحديث سعر HSUITE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HbarSuite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.85K
- تغيير سعر HbarSuite خلال اليوم هو +5.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.55B
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خلال اليوم، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0004234542 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0021322453 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0006953244570116048 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+5.40%
|30 يوم
|$ +0.0004234542
|+32.20%
|60 يوم
|$ +0.0021322453
|+162.13%
|90 يوم
|$ +0.0006953244570116048
|+112.18%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HbarSuite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.33%
+5.40%
-12.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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