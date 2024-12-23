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سعر HbarSuite (HSUITE) المباشر لليوم هو USD 0.00131518 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.48M . يتم تحديث سعر HSUITE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HbarSuite الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 250.85K - تغيير سعر HbarSuite خلال اليوم هو +5.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.55B

أداء سعر HbarSuite (HSUITE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0004234542 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0021322453 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HbarSuite مقابل USD هو $ +0.0006953244570116048 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +5.40% 30 يوم $ +0.0004234542 +32.20% 60 يوم $ +0.0021322453 +162.13% 90 يوم $ +0.0006953244570116048 +112.18%

تحليل سعر HbarSuite (HSUITE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HbarSuite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011907$ 0.0011907 $ 0.0011907 24 ساعة مرتفع $ 0.00140223$ 0.00140223 $ 0.00140223 عالية طوال الوقت $ 0.00352296$ 0.00352296 $ 0.00352296 تغير السعر (1 ساعة) +1.33% تغير السعر (1يوم) +5.40% تغير السعر (7 أيام) -12.35%

معلومات سوق HbarSuite (HSUITE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: