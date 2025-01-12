سعر Hazel (HAZEL)
سعر Hazel (HAZEL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.09K. يتم تحديث سعر HAZEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hazel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.84
- تغيير سعر Hazel خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر Hazel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hazel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hazel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hazel مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-26.42%
|60 يوم
|$ 0
|-27.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hazel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-13.45%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hazel is a memecoin on the Solana Blockchain, distinct from traditional utility projects. Its main goal is not to provide functional value but to cultivate a vibrant, engaged community and celebrate meme culture. Hazel focuses on the social and fun aspects of the crypto space, leveraging humor and community spirit to drive growth, create connections, and build a unique identity within the cryptocurrency landscape.
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