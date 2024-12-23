سعر Hawk Tuah (HAWKTUAH)
سعر Hawk Tuah (HAWKTUAH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.70K. يتم تحديث سعر HAWKTUAH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hawk Tuah الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.99K
- تغيير سعر Hawk Tuah خلال اليوم هو +1.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 914.26M
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خلال اليوم، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.22%
|30 يوم
|$ 0
|-36.98%
|60 يوم
|$ 0
|-44.02%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hawk Tuah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+1.22%
-16.63%
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