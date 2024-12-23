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سعر Hawk Tuah (HAWKTUAH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 460.70K . يتم تحديث سعر HAWKTUAH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hawk Tuah الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.99K - تغيير سعر Hawk Tuah خلال اليوم هو +1.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 914.26M

أداء سعر Hawk Tuah (HAWKTUAH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hawk Tuah مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.22% 30 يوم $ 0 -36.98% 60 يوم $ 0 -44.02% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hawk Tuah (HAWKTUAH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hawk Tuah: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01737179$ 0.01737179 $ 0.01737179 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +1.22% تغير السعر (7 أيام) -16.63%

معلومات سوق Hawk Tuah (HAWKTUAH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: