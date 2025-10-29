معلومات سعر Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 110,909 $ 110,909 $ 110,909 24 ساعة منخفض $ 110,931 $ 110,931 $ 110,931 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 110,909$ 110,909 $ 110,909 24 ساعة مرتفع $ 110,931$ 110,931 $ 110,931 عالية طوال الوقت $ 128,529$ 128,529 $ 128,529 أدنى سعر $ 81,202$ 81,202 $ 81,202 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.00% تغير السعر (7 أيام) +2.11% تغير السعر (7 أيام) +2.11%

سعر Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC) في الوقت الحقيقي هو $110,910. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول HCBBTC بين أدنى سعر $ 110,909 وأعلى سعر $ 110,931، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـHCBBTC على الإطلاق هو $ 128,529، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 81,202.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير HCBBTC -- على مدار الساعة الماضية، -0.00% على مدار 24 ساعة، و +2.11% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC (HCBBTC)

القيمة السوقية $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.98K$ 16.98K $ 16.98K إمداد دورة التداول 0.15 0.15 0.15 إجمالي العرض 0.15313892 0.15313892 0.15313892

القيمة السوقية الحالية لـ Haven1 Bridged Coinbase Wrapped BTC هي $ 16.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HCBBTC يبلغ 0.15، مع إجمالي عرض 0.15313892. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.98K.