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سعر HAVAH (HVH) المباشر لليوم هو USD 0.00390637 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.80M . يتم تحديث سعر HVH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HAVAH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.46K - تغيير سعر HAVAH خلال اليوم هو -3.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 973.87M

أداء سعر HAVAH (HVH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ -0.000123426816409107 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ +0.0012079839 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ -0.0001217002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000123426816409107 -3.06% 30 يوم $ +0.0012079839 +30.92% 60 يوم $ -0.0001217002 -3.11% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HAVAH (HVH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HAVAH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00388506$ 0.00388506 $ 0.00388506 24 ساعة مرتفع $ 0.00417821$ 0.00417821 $ 0.00417821 عالية طوال الوقت $ 0.106849$ 0.106849 $ 0.106849 تغير السعر (1 ساعة) -1.12% تغير السعر (1يوم) -3.06% تغير السعر (7 أيام) -5.96%

معلومات سوق HAVAH (HVH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: