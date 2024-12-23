سعر HAVAH (HVH)
سعر HAVAH (HVH) المباشر لليوم هو USD 0.00390637. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.80M. يتم تحديث سعر HVH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAVAH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.46K
- تغيير سعر HAVAH خلال اليوم هو -3.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 973.87M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HVH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HVH.
خلال اليوم، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ -0.000123426816409107 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ +0.0012079839 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ -0.0001217002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAVAH مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000123426816409107
|-3.06%
|30 يوم
|$ +0.0012079839
|+30.92%
|60 يوم
|$ -0.0001217002
|-3.11%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAVAH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.12%
-3.06%
-5.96%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HAVAH is a trustless interchain infrastructure that ables people to move their digital asset from one blockchain to the other in very easy and safe way. HAVAH is using heterogeneous relayer method to tranfer digital asset; therefore it is a lot safer and scalerable comapre to the other bridge or interchain service. In order to make it more secure and independent., we decided to have our own mainnet that is speicalized in interchain and multichain contents. One of our key interchain contents is game. This is why we build our own interchain game that accepts all different NFTs from different blockchain. We are going to provide not only the infrastructure that can move digital assets but also the contents to make people to move their assets.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 HVH إلى AUD
A$0.0062111283
|1 HVH إلى GBP
￡0.0030860323
|1 HVH إلى EUR
€0.0037110515
|1 HVH إلى USD
$0.00390637
|1 HVH إلى MYR
RM0.017578665
|1 HVH إلى TRY
₺0.1374651603
|1 HVH إلى JPY
¥0.6112297139
|1 HVH إلى RUB
₽0.401574836
|1 HVH إلى INR
₹0.3318070678
|1 HVH إلى IDR
Rp63.0059589211
|1 HVH إلى PHP
₱0.2298508108
|1 HVH إلى EGP
￡E.0.1987951693
|1 HVH إلى BRL
R$0.0237507296
|1 HVH إلى CAD
C$0.0055861091
|1 HVH إلى BDT
৳0.4648970937
|1 HVH إلى NGN
₦6.0469826326
|1 HVH إلى UAH
₴0.1631690749
|1 HVH إلى VES
Bs0.19922487
|1 HVH إلى PKR
Rs1.0829629551
|1 HVH إلى KZT
₸2.0430705737
|1 HVH إلى THB
฿0.133597854
|1 HVH إلى TWD
NT$0.1274648531
|1 HVH إلى CHF
Fr0.0034766693
|1 HVH إلى HKD
HK$0.0303524949
|1 HVH إلى MAD
.د.م0.0391418274