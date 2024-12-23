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سعر Hava Coin (HAVA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.31K . يتم تحديث سعر HAVA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hava Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K - تغيير سعر Hava Coin خلال اليوم هو +11.43% - لديه عرض متداول بقيمة USD 45.54T

أداء سعر Hava Coin (HAVA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +11.43% 30 يوم $ 0 -76.10% 60 يوم $ 0 -53.05% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hava Coin (HAVA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hava Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.73% تغير السعر (1يوم) +11.43% تغير السعر (7 أيام) -43.67%

معلومات سوق Hava Coin (HAVA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: