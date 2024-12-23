سعر Hava Coin (HAVA)
سعر Hava Coin (HAVA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.31K. يتم تحديث سعر HAVA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hava Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.91K
- تغيير سعر Hava Coin خلال اليوم هو +11.43%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 45.54T
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خلال اليوم، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hava Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+11.43%
|30 يوم
|$ 0
|-76.10%
|60 يوم
|$ 0
|-53.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hava Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.73%
+11.43%
-43.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hava Coin is the lifeblood of the Cosmos, Osmosis, Juno, Dymension, Celestia & Injective networks, rewarding builders and welcoming supporters.
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