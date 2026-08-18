سعر Hastra Wrapped YLDS اليوم

السعر المباشر لمشروع Hastra Wrapped YLDS (WYLDS) اليوم هو $ 1.0، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل WYLDS الحالي إلى USD هو $ 1.0 لكل WYLDS.

يحتل Hastra Wrapped YLDS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 171,053,864، مع عرض متداول قدره 170.15M WYLDS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول WYLDS بين $ 0.999918 (أدنى) و$ 1.001 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.071، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.979797.

على المدى القصير، تحرك WYLDS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.02% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 88.10.

معلومات سوق Hastra Wrapped YLDS (WYLDS)

القيمة السوقية $ 171.05M$ 171.05M $ 171.05M الحجم (24 ساعة) $ 88.10$ 88.10 $ 88.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 171.06M$ 171.06M $ 171.06M إمداد دورة التداول 170.15M 170.15M 170.15M إجمالي العرض 170,145,767.197206 170,145,767.197206 170,145,767.197206

القيمة السوقية الحالية لـ Hastra Wrapped YLDS هي $ 171.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 88.10. العرض المتداول لـ WYLDS يبلغ 170.15M، مع إجمالي عرض 170145767.197206. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 171.06M.