سعر Hastra PRIME اليوم

السعر المباشر لمشروع Hastra PRIME (PRIME) اليوم هو $ 1.054، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PRIME الحالي إلى USD هو $ 1.054 لكل PRIME.

يحتل Hastra PRIME حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 560,092,799، مع عرض متداول قدره 531.50M PRIME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PRIME بين $ 1.053 (أدنى) و$ 1.055 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.5، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.992801.

على المدى القصير، تحرك PRIME بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.53M.

معلومات سوق Hastra PRIME (PRIME)

القيمة السوقية $ 560.09M$ 560.09M $ 560.09M الحجم (24 ساعة) $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 560.09M$ 560.09M $ 560.09M إمداد دورة التداول 531.50M 531.50M 531.50M إجمالي العرض 531,497,129.85315 531,497,129.85315 531,497,129.85315

القيمة السوقية الحالية لـ Hastra PRIME هي $ 560.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.53M. العرض المتداول لـ PRIME يبلغ 531.50M، مع إجمالي عرض 531497129.85315. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 560.09M.