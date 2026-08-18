سعر Hastra AUTO اليوم

السعر المباشر لمشروع Hastra AUTO (AUTO) اليوم هو $ 1.011، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUTO الحالي إلى USD هو $ 1.011 لكل AUTO.

يحتل Hastra AUTO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,207,753، مع عرض متداول قدره 4.16M AUTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUTO بين $ 1.01 (أدنى) و$ 1.012 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك AUTO بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 214.10K.

معلومات سوق Hastra AUTO (AUTO)

القيمة السوقية $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M الحجم (24 ساعة) $ 214.10K$ 214.10K $ 214.10K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.21M$ 4.21M $ 4.21M إمداد دورة التداول 4.16M 4.16M 4.16M إجمالي العرض 4,162,563.745221 4,162,563.745221 4,162,563.745221

القيمة السوقية الحالية لـ Hastra AUTO هي $ 4.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 214.10K. العرض المتداول لـ AUTO يبلغ 4.16M، مع إجمالي عرض 4162563.745221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.21M.