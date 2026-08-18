شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Hastra AUTO المباشر اليوم هو 1.011 USD. القيمة السوقية لـ AUTO هي 4,207,753 USD. تابع تحديثات أسعار AUTO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Hastra AUTO المباشر اليوم هو 1.011 USD. القيمة السوقية لـ AUTO هي 4,207,753 USD. تابع تحديثات أسعار AUTO إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AUTO

معلومات سعر AUTO

ما هو AUTO

الموقع الرسمي لـ AUTO

اقتصاد توكن AUTO

توقعات سعر AUTO

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Hastra AUTO

سعر Hastra AUTO (AUTO)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 AUTO إلى USD:

$1.011
$1.011$1.011
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Hastra AUTO (AUTO) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:25:32 (UTC+8)

سعر Hastra AUTO اليوم

السعر المباشر لمشروع Hastra AUTO (AUTO) اليوم هو $ 1.011، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AUTO الحالي إلى USD هو $ 1.011 لكل AUTO.

يحتل Hastra AUTO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,207,753، مع عرض متداول قدره 4.16M AUTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AUTO بين $ 1.01 (أدنى) و$ 1.012 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.006.

على المدى القصير، تحرك AUTO بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 214.10K.

معلومات سوق Hastra AUTO (AUTO)

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

$ 214.10K
$ 214.10K$ 214.10K

$ 4.21M
$ 4.21M$ 4.21M

4.16M
4.16M 4.16M

4,162,563.745221
4,162,563.745221 4,162,563.745221

القيمة السوقية الحالية لـ Hastra AUTO هي $ 4.21M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 214.10K. العرض المتداول لـ AUTO يبلغ 4.16M، مع إجمالي عرض 4162563.745221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.21M.

سجل سعر Hastra AUTO بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 ساعة منخفض
$ 1.012
$ 1.012$ 1.012
24 ساعة مرتفع

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.006
$ 1.006$ 1.006

-0.00%

+0.04%

+0.15%

+0.15%

سجل سعر Hastra AUTO (AUTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hastra AUTO مقابل USD هو $ +0.0003936 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hastra AUTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hastra AUTO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hastra AUTO مقابل USD هو $ +0.0000194507692665 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0003936+0.04%
30 يوم$ 0--
60 يوم$ 0--
90 يوم$ +0.0000194507692665+0.00%

توقعات أسعار Hastra AUTO

Hastra AUTO (AUTO) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AUTO في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHastra AUTO (AUTO) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Hastra AUTO نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Hastra AUTO الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AUTO للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Hastra AUTO.

MEXC هي منصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها المنصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Hastra AUTO (AUTO)

الموقع الرسمي

الفئة :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemLiquid Staking

نبذة عن Hastra AUTO

ما هو السعر الحالي لـ Hastra AUTO؟

يتم تداول Hastra AUTO (AUTO) بسعر $1.011، مما يعكس حركة سعرية بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تتجمع هذه البيانات المباشرة من البورصات العالمية لتزويد المتداولين بتقييم دقيق للسوق في أي لحظة.

ما الدور الذي يلعبه Hastra AUTO في نظامه البيئي؟

باعتباره أصلًا أساسيًا ضمن شبكة -- وجزءًا من قطاع Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking، غالبًا ما يدعم AUTO وظائف أساسية مثل المدفوعات والتحكيم والتصويت على الحوكمة وحوافز السيولة. ويمكن لتصميمه أن يؤثر على كيفية عمل التطبيقات أو العقود الذكية عبر نظامه البيئي.

ما مدى نشاط تداول AUTO اليوم؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجل AUTO حجم تداول بلغ $--. عادةً ما يشير الحجم المرتفع إلى اهتمام قوي من المستثمرين، وسيولة أكثر صحة، وتنفيذ أفضل للمتداولين الصغار والكبار على حد سواء.

ما هي المعروض المتداول من Hastra AUTO؟

يوجد اليوم 4162062.648862 من الرموز المميزة في التداول، وهو ما يحدد الكمية المتاحة للتداول. يساعد المعروض المتداول المستثمرين على تقدير الندرة وديناميكيات التضخم والتوزيع المحتمل للرموز على المدى الطويل.

ما هي القيمة السوقية وترتيب AUTO؟

يحمل Hastra AUTO حاليًا الترتيب #1692 في السوق، مع رأسمال سوقي يبلغ $4207753، مما يضعه ضمن الأصول المعترف بها في قطاعه ويساعد المستثمرين على قياس حجمه النسبي.

كيف كان أداء Hastra AUTO خلال الـ 24 ساعة الماضية؟

أظهر سعره حركة سعرية بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يمكن أن تتأثر الحركة على المدى القصير بمعنويات التداول أو تحولات السيولة أو التطورات المتعلقة بشبكة --.

كيف يقارن Hastra AUTO بالأصول المشابهة في الفئة نفسها؟

في نطاق فئة Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Liquid Staking، يُظهر AUTO نشاطًا تنافسيًا مدعومًا بمستويات تداول قوية وسيولة عالية واستخداماته المستمرة في نظامه البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Hastra AUTO

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 05:25:32 (UTC+8)

تحديثات Hastra AUTO (AUTO) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Hastra AUTO

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.2449
$0.2449$0.2449

+716.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01585
$0.01585$0.01585

+296.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.032388
$0.032388$0.032388

-8.43%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.07006
$0.07006$0.07006

+1.53%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.2449
$0.2449$0.2449

+716.33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0.0004860
$0.0004860$0.0004860

+235.17%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01504
$0.01504$0.01504

+108.88%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002921
$0.0002921$0.0002921

+38.43%

The Black Bull

The Black Bull

ANSEM

$0.29999
$0.29999$0.29999

+14.32%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعد

Hawkish Feds ضد ETF المتصاعدHawkish Feds ضد ETF المتصاعد

تدفقات ETF بقيمة 172M$ قبل NFP: إشارة أم فخ؟