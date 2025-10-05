معلومات سعر HashTensor (SN16) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.832133 $ 0.832133 $ 0.832133 24 ساعة منخفض $ 0.884127 $ 0.884127 $ 0.884127 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.832133$ 0.832133 $ 0.832133 24 ساعة مرتفع $ 0.884127$ 0.884127 $ 0.884127 عالية طوال الوقت $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 أدنى سعر $ 0.687579$ 0.687579 $ 0.687579 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +4.23% تغير السعر (7 أيام) +25.78% تغير السعر (7 أيام) +25.78%

سعر HashTensor (SN16) في الوقت الحقيقي هو $0.88027. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SN16 بين أدنى سعر $ 0.832133 وأعلى سعر $ 0.884127، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSN16 على الإطلاق هو $ 4.08، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.687579.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SN16 +0.09% على مدار الساعة الماضية، +4.23% على مدار 24 ساعة، و +25.78% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق HashTensor (SN16)

القيمة السوقية $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M إمداد دورة التداول 2.75M 2.75M 2.75M إجمالي العرض 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772 2,753,779.693506772

القيمة السوقية الحالية لـ HashTensor هي $ 2.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SN16 يبلغ 2.75M، مع إجمالي عرض 2753779.693506772. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.42M.