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سعر Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) المباشر لليوم هو USD 36.81 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WAVAX[HTS] مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hashport Bridged wAVAX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.21K - تغيير سعر Hashport Bridged wAVAX خلال اليوم هو -0.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS]) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hashport Bridged wAVAX مقابل USD هو $ -0.23571076924362 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashport Bridged wAVAX مقابل USD هو $ -10.6888473090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashport Bridged wAVAX مقابل USD هو $ +5.7459232080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashport Bridged wAVAX مقابل USD هو $ +7.404579735530065 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.23571076924362 -0.63% 30 يوم $ -10.6888473090 -29.03% 60 يوم $ +5.7459232080 +15.61% 90 يوم $ +7.404579735530065 +25.18%

تحليل سعر Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashport Bridged wAVAX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 36.39$ 36.39 $ 36.39 24 ساعة مرتفع $ 38.29$ 38.29 $ 38.29 عالية طوال الوقت $ 87.1$ 87.1 $ 87.1 تغير السعر (1 ساعة) +0.55% تغير السعر (1يوم) -0.63% تغير السعر (7 أيام) -11.40%

معلومات سوق Hashport Bridged wAVAX (WAVAX[HTS])

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: