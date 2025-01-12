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سعر Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) المباشر لليوم هو USD 105.84 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر QNT[HTS] مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hashport Bridged QNT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.52K - تغيير سعر Hashport Bridged QNT خلال اليوم هو +0.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hashport Bridged QNT (QNT[HTS]) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hashport Bridged QNT مقابل USD هو $ +0.859554 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashport Bridged QNT مقابل USD هو $ -26.3545410240 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashport Bridged QNT مقابل USD هو $ +84.6092686320 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashport Bridged QNT مقابل USD هو $ +38.55939998452044 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.859554 +0.82% 30 يوم $ -26.3545410240 -24.90% 60 يوم $ +84.6092686320 +79.94% 90 يوم $ +38.55939998452044 +57.31%

تحليل سعر Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashport Bridged QNT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 104.33$ 104.33 $ 104.33 24 ساعة مرتفع $ 109.9$ 109.9 $ 109.9 عالية طوال الوقت $ 237.24$ 237.24 $ 237.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.06% تغير السعر (1يوم) +0.82% تغير السعر (7 أيام) -9.59%

معلومات سوق Hashport Bridged QNT (QNT[HTS])

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: