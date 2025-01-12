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سعر Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) المباشر لليوم هو USD 19.85 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LINK[HTS] مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hashport Bridged LINK الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.74K - تغيير سعر Hashport Bridged LINK خلال اليوم هو -2.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Hashport Bridged LINK (LINK[HTS]) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hashport Bridged LINK مقابل USD هو $ -0.53534257756321 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashport Bridged LINK مقابل USD هو $ -5.9587953200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashport Bridged LINK مقابل USD هو $ +9.9477262650 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashport Bridged LINK مقابل USD هو $ +8.687437173265236 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.53534257756321 -2.62% 30 يوم $ -5.9587953200 -30.01% 60 يوم $ +9.9477262650 +50.11% 90 يوم $ +8.687437173265236 +77.83%

تحليل سعر Hashport Bridged LINK (LINK[HTS])

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashport Bridged LINK: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 19.77$ 19.77 $ 19.77 24 ساعة مرتفع $ 21.13$ 21.13 $ 21.13 عالية طوال الوقت $ 47.19$ 47.19 $ 47.19 تغير السعر (1 ساعة) -0.33% تغير السعر (1يوم) -2.62% تغير السعر (7 أيام) -13.94%

معلومات سوق Hashport Bridged LINK (LINK[HTS])

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: