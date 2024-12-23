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سعر Hashnote USYC (USYC) المباشر لليوم هو USD 1.077 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.58M . يتم تحديث سعر USYC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hashnote USYC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.13K - تغيير سعر Hashnote USYC خلال اليوم هو +0.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 375.53M

أداء سعر Hashnote USYC (USYC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ +0.00011822 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ +0.0113597652 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00011822 +0.01% 30 يوم $ +0.0113597652 +1.05% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hashnote USYC (USYC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashnote USYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.066$ 1.066 $ 1.066 24 ساعة مرتفع $ 1.088$ 1.088 $ 1.088 عالية طوال الوقت $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 تغير السعر (1 ساعة) -0.28% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +0.51%

معلومات سوق Hashnote USYC (USYC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: