سعر Hashnote USYC (USYC)
سعر Hashnote USYC (USYC) المباشر لليوم هو USD 1.077. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 404.58M. يتم تحديث سعر USYC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hashnote USYC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.13K
- تغيير سعر Hashnote USYC خلال اليوم هو +0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 375.53M
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خلال اليوم، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ +0.00011822 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ +0.0113597652 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashnote USYC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00011822
|+0.01%
|30 يوم
|$ +0.0113597652
|+1.05%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashnote USYC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.28%
+0.01%
+0.51%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hashnote Short Duration Yield Fund invests in short-term U.S. Treasury Bills and performs repo / reverse repo activities as the underlying asset of the USYC token. USYC earns short-term risk-free rate returns. The fund benefits from the speed of transaction, transparency, and composability of tokenization while eliminating virtually all of the protocol, custody, regulatory, and credit risks associated with other token projects.
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