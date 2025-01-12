سعر HashMind (HASH)
سعر HashMind (HASH) المباشر لليوم هو USD 0.04639967. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HASH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HashMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 101.16
- تغيير سعر HashMind خلال اليوم هو +0.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HashMind مقابل USD هو $ +0.00021991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HashMind مقابل USD هو $ -0.0121598455 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HashMind مقابل USD هو $ -0.0195754268 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HashMind مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00021991
|+0.48%
|30 يوم
|$ -0.0121598455
|-26.20%
|60 يوم
|$ -0.0195754268
|-42.18%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HashMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.48%
-14.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HashMind emerges as a groundbreaking decentralized platform on the Ethereum mainnet, primarily focusing on two core features: Cloud Computing/VM Service and Protocol-Owned Nodes/Miners (PON/POM).
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