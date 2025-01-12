سعر Hashgard (GARD)
سعر Hashgard (GARD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 47.38K. يتم تحديث سعر GARD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hashgard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.67
- تغيير سعر Hashgard خلال اليوم هو -0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hashgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hashgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hashgard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hashgard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.00%
|30 يوم
|$ 0
|-24.38%
|60 يوم
|$ 0
|-38.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hashgard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
-0.00%
-9.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hashgard is a distributed, trusted asset management protocol and a high functionality next generation digital finance public chain. Hashgard provides a one-stop blockchain solution for asset management in digital finance. Hashgard has a large number of business modules, including operational-level on-chain data, advanced versions of asset management autonomous organization, a smart contract system tailored for asset management, able to systematically support the issuance, management, trusteeship, settlement, audit, process control, and dispute arbitration of decentralized assets.
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