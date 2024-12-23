سعر HashCoin (HSC)
سعر HashCoin (HSC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 168.69K. يتم تحديث سعر HSC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HashCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 497.37
- تغيير سعر HashCoin خلال اليوم هو -0.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 37.41B
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خلال اليوم، كان سعر HashCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HashCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HashCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HashCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.77%
|30 يوم
|$ 0
|+7.64%
|60 يوم
|$ 0
|+12.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HashCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.21%
-0.77%
-11.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HashFuture is the next-generation blockchain platform for digital asset affirmation and circulation. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops the all-encompassed structure of "protocol layer—technical layer—application layer" system based on blockchain technology to overcome the roadblocks on ownership recognition and transaction recording of digital assets. As a platform and bridge linking the physical and digital world, HashFuture aims to solve the problem of digital assets property rights issues and cross-chain asset transfer. HashFuture develops a brand-new three-dimensional, one-stop, digital assets affirmation and circulation platform on blockchain, using the structure of "protocol layer—technical layer—application layer".
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