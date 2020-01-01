توكنوميكس Hasbulla Game (HASBULL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hasbulla Game (HASBULL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hasbulla Game (HASBULL) HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience. الموقع الرسمي: https://hasbulagame.com/ اشتر HASBULL الآن!

توكنوميكس Hasbulla Game (HASBULL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hasbulla Game (HASBULL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 إجمالي العرض: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 العرض المتداول: $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 0.01 $ 0.01 $ 0.01 أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00777822 $ 0.00777822 $ 0.00777822 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hasbulla Game (HASBULL)

توكنوميكس Hasbulla Game (HASBULL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hasbulla Game (HASBULL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HASBULL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HASBULL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HASBULL، استكشف السعر المباشر لتوكن HASBULL!

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