سعر Hasbulla Game (HASBULL)
سعر Hasbulla Game (HASBULL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.02. يتم تحديث سعر HASBULL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hasbulla Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.28
- تغيير سعر Hasbulla Game خلال اليوم هو -0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00
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خلال اليوم، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.65%
|30 يوم
|$ 0
|-35.55%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hasbulla Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.65%
-19.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HASBULL is a meme-inspired cryptocurrency project centered around the globally recognized internet personality Hasbulla. The project combines entertainment, community engagement, and utility through its flagship feature, the Hasbulla Game. In this play-to-earn game, participants compete to earn points, which can later be converted into $HASBULL tokens. The purpose of the project is to create a fun and inclusive ecosystem where users can enjoy gaming, interact with the Hasbulla community, and gain tangible rewards. $HASBULL serves as the central token within this ecosystem, offering value both in-game and as a tradable asset. By blending humor, gaming, and blockchain technology, HASBULL aims to make cryptocurrency more accessible and entertaining for a wide audience.
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