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سعر Hasbulla Game (HASBULL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.02 . يتم تحديث سعر HASBULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hasbulla Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.28 - تغيير سعر Hasbulla Game خلال اليوم هو -0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00

أداء سعر Hasbulla Game (HASBULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hasbulla Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.65% 30 يوم $ 0 -35.55% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hasbulla Game (HASBULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hasbulla Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00777822$ 0.00777822 $ 0.00777822 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.65% تغير السعر (7 أيام) -19.44%

معلومات سوق Hasbulla Game (HASBULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: