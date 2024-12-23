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سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 593.31K . يتم تحديث سعر ETHEREUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.10K - تغيير سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu خلال اليوم هو -2.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 989.48M

أداء سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.70% 30 يوم $ 0 -57.14% 60 يوم $ 0 -56.83% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01150753$ 0.01150753 $ 0.01150753 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -2.70% تغير السعر (7 أيام) -26.02%

معلومات سوق HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu (ETHEREUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: