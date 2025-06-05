سعر harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL)
سعر harrypottermtvpokemon911 (MILLENNIAL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 560.22K. يتم تحديث سعر MILLENNIAL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق harrypottermtvpokemon911 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر harrypottermtvpokemon911 خلال اليوم هو +21.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.39M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MILLENNIAL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MILLENNIAL.
خلال اليوم، كان سعر harrypottermtvpokemon911 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر harrypottermtvpokemon911 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر harrypottermtvpokemon911 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر harrypottermtvpokemon911 مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.06%
|30 يوم
|$ 0
|+347.99%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر harrypottermtvpokemon911: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.54%
+21.06%
+79.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Millennial ($HARRYPOTTERMTVPOKEMON911) is a nostalgic memecoin built for the generation raised on dial-up, Saturday morning cartoons, Pokémon battles, and MTV marathons. It's more than just a token—it’s a digital time machine for millennials who grew up in the golden chaos of the 2000s. From flip phones to flash games, we’re reclaiming the culture we created—on-chain, forever. Whether you lived through Y2K panic or rocked out to your MySpace playlist, this is your home. Join the movement, vibe with the tribe, and let’s bring the best decade back to life.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MILLENNIAL إلى VND
₫--
|1 MILLENNIAL إلى AUD
A$--
|1 MILLENNIAL إلى GBP
￡--
|1 MILLENNIAL إلى EUR
€--
|1 MILLENNIAL إلى USD
$--
|1 MILLENNIAL إلى MYR
RM--
|1 MILLENNIAL إلى TRY
₺--
|1 MILLENNIAL إلى JPY
¥--
|1 MILLENNIAL إلى RUB
₽--
|1 MILLENNIAL إلى INR
₹--
|1 MILLENNIAL إلى IDR
Rp--
|1 MILLENNIAL إلى KRW
₩--
|1 MILLENNIAL إلى PHP
₱--
|1 MILLENNIAL إلى EGP
￡E.--
|1 MILLENNIAL إلى BRL
R$--
|1 MILLENNIAL إلى CAD
C$--
|1 MILLENNIAL إلى BDT
৳--
|1 MILLENNIAL إلى NGN
₦--
|1 MILLENNIAL إلى UAH
₴--
|1 MILLENNIAL إلى VES
Bs--
|1 MILLENNIAL إلى PKR
Rs--
|1 MILLENNIAL إلى KZT
₸--
|1 MILLENNIAL إلى THB
฿--
|1 MILLENNIAL إلى TWD
NT$--
|1 MILLENNIAL إلى AED
د.إ--
|1 MILLENNIAL إلى CHF
Fr--
|1 MILLENNIAL إلى HKD
HK$--
|1 MILLENNIAL إلى MAD
.د.م--
|1 MILLENNIAL إلى MXN
$--