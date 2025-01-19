سعر Haroldcoin (HRLD)
سعر Haroldcoin (HRLD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HRLD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Haroldcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 138.85
- تغيير سعر Haroldcoin خلال اليوم هو -10.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Haroldcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Haroldcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Haroldcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Haroldcoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.59%
|30 يوم
|$ 0
|-24.63%
|60 يوم
|$ 0
|+680.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Haroldcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-10.59%
+2.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Haroldcoin is a GPU mineable cryptocurrency hommage inspired by a famous internet celebrity we love greatly. It is an ASIC-resistent memecoin. We believe mining should be possible for everyone without the need for specialized hardware or investments.
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