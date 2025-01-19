سعر Hard Frog Nick (NICK)
سعر Hard Frog Nick (NICK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hard Frog Nick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.19
- تغيير سعر Hard Frog Nick خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NICK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NICK.
خلال اليوم، كان سعر Hard Frog Nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hard Frog Nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hard Frog Nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hard Frog Nick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-40.09%
|60 يوم
|$ 0
|-49.15%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hard Frog Nick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-1.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Project Title: NICK - The Currency of Memes Overview: NICK is a unique and entertaining cryptoasset designed to exist at the intersection of cryptocurrency and meme culture. It is built with the sole purpose of being shared and enjoyed for fun, with no expectations of profit. NICK is envisioned as a digital token that immortalizes the lighthearted and humorous persona of "Hard Rock Nick" on the blockchain, turning him into one of the wealthiest frogs in the world within this crypto ecosystem. Tokenomics: Token Name: NICK Blockchain: Avalanche Total Supply: 100,000,000 NICK Distribution: 99% used to from LP 1% for marketing Utility: NICK tokens have zero intrinsic value and are not intended for financial gain. Their primary utility lies in their representation of the meme culture and the humorous narrative around Hard Rock Nick. Holders of NICK tokens gain access to exclusive meme content, digital collectibles, and special community events. Community Engagement: The project thrives on community participation. Regular meme contests, challenges, and events will be organized to keep the community engaged. NICK holders will have the opportunity to vote on the direction of the project, ensuring a decentralized and democratic approach to decision-making. Conclusion: NICK aims to be a unique and entertaining addition to the crypto landscape, bringing humor and creativity to the blockchain. It's an experiment in creating a cryptoasset solely for the joy of sharing memes and building a community around a playful and lighthearted narrative.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NICK إلى AUD
A$--
|1 NICK إلى GBP
￡--
|1 NICK إلى EUR
€--
|1 NICK إلى USD
$--
|1 NICK إلى MYR
RM--
|1 NICK إلى TRY
₺--
|1 NICK إلى JPY
¥--
|1 NICK إلى RUB
₽--
|1 NICK إلى INR
₹--
|1 NICK إلى IDR
Rp--
|1 NICK إلى PHP
₱--
|1 NICK إلى EGP
￡E.--
|1 NICK إلى BRL
R$--
|1 NICK إلى CAD
C$--
|1 NICK إلى BDT
৳--
|1 NICK إلى NGN
₦--
|1 NICK إلى UAH
₴--
|1 NICK إلى VES
Bs--
|1 NICK إلى PKR
Rs--
|1 NICK إلى KZT
₸--
|1 NICK إلى THB
฿--
|1 NICK إلى TWD
NT$--
|1 NICK إلى CHF
Fr--
|1 NICK إلى HKD
HK$--
|1 NICK إلى MAD
.د.م--