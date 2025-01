ما هو Harbor ( HBR )

Harbor is the flagship LST platform deployed inside the AirDAO ecosystem. Harbor is an innovative product designed to increase the stability and security of network and to evolve the use of liquidity. The $HBR token provides exclusive access to lending and staking opportunities within the platform, with a unique tokenomics aimed to benefits real community members. Harbor will also propose lending capabilities, innovative staking pool with flexible offerings, staking for external assets on market leading L1s.

المصدر Harbor (HBR) الموقع الرسمي