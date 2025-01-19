سعر Harbor (HBR)
سعر Harbor (HBR) المباشر لليوم هو USD 0.01784799. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HBR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Harbor الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.32K
- تغيير سعر Harbor خلال اليوم هو -12.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Harbor مقابل USD هو $ -0.00247492223121746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Harbor مقابل USD هو $ -0.0056269393 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Harbor مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Harbor مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00247492223121746
|-12.17%
|30 يوم
|$ -0.0056269393
|-31.52%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Harbor: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.22%
-12.17%
-17.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Harbor is the flagship LST platform deployed inside the AirDAO ecosystem. Harbor is an innovative product designed to increase the stability and security of network and to evolve the use of liquidity. The $HBR token provides exclusive access to lending and staking opportunities within the platform, with a unique tokenomics aimed to benefits real community members. Harbor will also propose lending capabilities, innovative staking pool with flexible offerings, staking for external assets on market leading L1s.
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