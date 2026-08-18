سعر Harambe on Solana اليوم

السعر المباشر لمشروع Harambe on Solana (HARAMBE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 4.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HARAMBE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HARAMBE.

يحتل Harambe on Solana حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 382,979، مع عرض متداول قدره 999.94M HARAMBE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HARAMBE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.088468، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HARAMBE بمقدار -0.65% خلال الساعة الماضية و-22.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 13.39K.

معلومات سوق Harambe on Solana (HARAMBE)

القيمة السوقية $ 382.98K$ 382.98K $ 382.98K الحجم (24 ساعة) $ 13.39K$ 13.39K $ 13.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 382.98K$ 382.98K $ 382.98K إمداد دورة التداول 999.94M 999.94M 999.94M إجمالي العرض 999,943,036.08 999,943,036.08 999,943,036.08

القيمة السوقية الحالية لـ Harambe on Solana هي $ 382.98K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 13.39K. العرض المتداول لـ HARAMBE يبلغ 999.94M، مع إجمالي عرض 999943036.08. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 382.98K.