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سعر Happy Puppy Club (HPC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Happy Puppy Club الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 521.14 - تغيير سعر Happy Puppy Club خلال اليوم هو -3.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Happy Puppy Club (HPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.67% 30 يوم $ 0 -23.10% 60 يوم $ 0 -22.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Happy Puppy Club (HPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Puppy Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01017283$ 0.01017283 $ 0.01017283 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) -3.67% تغير السعر (7 أيام) -7.33%

معلومات سوق Happy Puppy Club (HPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: