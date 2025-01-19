سعر Happy Puppy Club (HPC)
سعر Happy Puppy Club (HPC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HPC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Happy Puppy Club الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 521.14
- تغيير سعر Happy Puppy Club خلال اليوم هو -3.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Puppy Club مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.67%
|30 يوم
|$ 0
|-23.10%
|60 يوم
|$ 0
|-22.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Puppy Club: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.15%
-3.67%
-7.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Happy Puppy Club is an ERC20 token on Base. HPC embodies the spirit of "we in the club". With a focus on growing the global onchain economy, HPC fosters innovation, creativity, and freedom.
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