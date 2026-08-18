سعر Happy Hour اليوم

السعر المباشر لمشروع Happy Hour (HH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HH.

يحتل Happy Hour حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,677، مع عرض متداول قدره 99.08B HH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Happy Hour (HH)

القيمة السوقية $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.87K$ 20.87K $ 20.87K إمداد دورة التداول 99.08B 99.08B 99.08B إجمالي العرض 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534 99,078,405,146.03534

القيمة السوقية الحالية لـ Happy Hour هي $ 20.68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HH يبلغ 99.08B، مع إجمالي عرض 99078405146.03534. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.87K.