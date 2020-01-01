توكنوميكس Happy Dog (HAPPYDOG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Happy Dog (HAPPYDOG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Happy Dog (HAPPYDOG) MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. الموقع الرسمي: https://happydog.meme/ اشتر HAPPYDOG الآن!

توكنوميكس Happy Dog (HAPPYDOG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Happy Dog (HAPPYDOG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K إجمالي العرض: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M العرض المتداول: $ 998.56M $ 998.56M $ 998.56M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.30K $ 11.30K $ 11.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00000761 $ 0.00000761 $ 0.00000761 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Happy Dog (HAPPYDOG)

توكنوميكس Happy Dog (HAPPYDOG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Happy Dog (HAPPYDOG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HAPPYDOG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HAPPYDOG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HAPPYDOG، استكشف السعر المباشر لتوكن HAPPYDOG!

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