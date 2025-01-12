احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر HAPPYDOG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر HAPPYDOG.

سعر Happy Dog (HAPPYDOG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.61K . يتم تحديث سعر HAPPYDOG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Happy Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27 - تغيير سعر Happy Dog خلال اليوم هو +1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M

أداء سعر Happy Dog (HAPPYDOG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.20% 30 يوم $ 0 -40.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Happy Dog (HAPPYDOG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0014498$ 0.0014498 $ 0.0014498 تغير السعر (1 ساعة) +0.47% تغير السعر (1يوم) +1.20% تغير السعر (7 أيام) -27.80%

معلومات سوق Happy Dog (HAPPYDOG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: