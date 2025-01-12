سعر Happy Dog (HAPPYDOG)
سعر Happy Dog (HAPPYDOG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.61K. يتم تحديث سعر HAPPYDOG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Happy Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.27
- تغيير سعر Happy Dog خلال اليوم هو +1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.49M
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خلال اليوم، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.20%
|30 يوم
|$ 0
|-40.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.47%
+1.20%
-27.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity.
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