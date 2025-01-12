سعر Happy Birthday Coin (HBDC)
سعر Happy Birthday Coin (HBDC) المباشر لليوم هو USD 0.00592302. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HBDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Happy Birthday Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 801.46
- تغيير سعر Happy Birthday Coin خلال اليوم هو -0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.0066739078 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.0110753757 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.003985760442196695 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.06%
|30 يوم
|$ +0.0066739078
|+112.68%
|60 يوم
|$ +0.0110753757
|+186.99%
|90 يوم
|$ +0.003985760442196695
|+205.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Birthday Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.06%
+17.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Happy-birthday-coin is the digital password currency used by everyone to celebrate each other's birthdays. On the happy birthday platform, users can communicate with friends all over the world, send celebration messages to friends who are about to have a birthday, and send out happy birthday coins as a gift. The currency received as a birthday gift can be used in franchise stores in various countries. You can get the currency accepted as a gift through the happy-birthday-coin platform.
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