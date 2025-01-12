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سعر Happy Birthday Coin (HBDC) المباشر لليوم هو USD 0.00592302 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر HBDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Happy Birthday Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 801.46 - تغيير سعر Happy Birthday Coin خلال اليوم هو -0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Happy Birthday Coin (HBDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.0066739078 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.0110753757 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Birthday Coin مقابل USD هو $ +0.003985760442196695 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.06% 30 يوم $ +0.0066739078 +112.68% 60 يوم $ +0.0110753757 +186.99% 90 يوم $ +0.003985760442196695 +205.74%

تحليل سعر Happy Birthday Coin (HBDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Birthday Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00591802$ 0.00591802 $ 0.00591802 24 ساعة مرتفع $ 0.00593224$ 0.00593224 $ 0.00593224 عالية طوال الوقت $ 0.301136$ 0.301136 $ 0.301136 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -0.06% تغير السعر (7 أيام) +17.66%

معلومات سوق Happy Birthday Coin (HBDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: