سعر Happy Acid (ACID)
سعر Happy Acid (ACID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.47K. يتم تحديث سعر ACID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Happy Acid الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Happy Acid خلال اليوم هو -4.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.11%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Acid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.29%
-4.11%
-18.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Happy Acid (ACID) – A Trip You Won’t Forget! Step into the most psychedelic corner of the BASE chain with Happy Acid – the trippiest, most mind-opening memecoin in all of crypto. Powered by pure vibes and cosmic enlightenment, $ACID - it’s a journey. Our mission? To awaken minds, spread good energy, and help the world… all while absolutely tripping balls. Whether you’re here for the memes, the movement, or the metaphysical experience, one thing’s for sure: you’ll never look at crypto the same way again. Hop on the trip. Enlightenment is just one $ACID away.
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