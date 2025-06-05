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سعر Happy Acid (ACID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 83.47K . يتم تحديث سعر ACID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Happy Acid الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Happy Acid خلال اليوم هو -4.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Happy Acid (ACID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Happy Acid مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.11% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Happy Acid (ACID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Happy Acid: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00304023$ 0.00304023 $ 0.00304023 تغير السعر (1 ساعة) -0.29% تغير السعر (1يوم) -4.11% تغير السعر (7 أيام) -18.04%

معلومات سوق Happy Acid (ACID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: