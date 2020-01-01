توكنوميكس Hanu Yokia (HANU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hanu Yokia (HANU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hanu Yokia (HANU) $HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: Business Integrations

Shared Ledger

Secure (Tamper Proof)

Identity Management

Confidential

Audit capabilities

Governance

Business Logic in Smart Contracts

Robust (Viable) الموقع الرسمي: https://www.gojicrypto.com/en/tokens/hanu-yokia اشتر HANU الآن!

توكنوميكس Hanu Yokia (HANU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hanu Yokia (HANU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 26.00M $ 26.00M $ 26.00M إجمالي العرض: $ 593.28T $ 593.28T $ 593.28T العرض المتداول: $ 149.80T $ 149.80T $ 149.80T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 102.96M $ 102.96M $ 102.96M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hanu Yokia (HANU)

توكنوميكس Hanu Yokia (HANU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hanu Yokia (HANU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن HANU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن HANU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس HANU، استكشف السعر المباشر لتوكن HANU!

توقعات سعر HANU هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه HANU؟ تجمع صفحة توقعات أسعار HANU الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر HANU الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!