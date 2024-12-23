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سعر Hanu Yokia (HANU) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 35.39M . يتم تحديث سعر HANU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hanu Yokia الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 672.17 - تغيير سعر Hanu Yokia خلال اليوم هو -3.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 149.80T

أداء سعر Hanu Yokia (HANU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hanu Yokia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hanu Yokia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hanu Yokia مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hanu Yokia مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.92% 30 يوم $ 0 -7.09% 60 يوم $ 0 +29.60% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hanu Yokia (HANU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hanu Yokia: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -3.92% تغير السعر (7 أيام) -14.24%

معلومات سوق Hanu Yokia (HANU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: