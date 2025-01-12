سعر HANePlatform (HANEP)
سعر HANePlatform (HANEP) المباشر لليوم هو USD 9.39. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر HANEP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HANePlatform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 418.43K
- تغيير سعر HANePlatform خلال اليوم هو +0.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر HANePlatform مقابل USD هو $ +0.085073 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HANePlatform مقابل USD هو $ -3.7241078040 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HANePlatform مقابل USD هو $ -4.9331510580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HANePlatform مقابل USD هو $ -11.517583547700074 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.085073
|+0.91%
|30 يوم
|$ -3.7241078040
|-39.66%
|60 يوم
|$ -4.9331510580
|-52.53%
|90 يوم
|$ -11.517583547700074
|-55.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر HANePlatform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.19%
+0.91%
-12.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
HANeP boosts real-life use cases and rewards in HanChain, powering decentralized copyright finance.
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