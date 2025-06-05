سعر Hana by Virtuals (HANA)
سعر Hana by Virtuals (HANA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.94K. يتم تحديث سعر HANA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Hana by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Hana by Virtuals خلال اليوم هو -9.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.28%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Hana by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
-9.28%
-37.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA.
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