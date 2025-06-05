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سعر Hana by Virtuals (HANA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.94K . يتم تحديث سعر HANA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Hana by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Hana by Virtuals خلال اليوم هو -9.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Hana by Virtuals (HANA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Hana by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.28% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Hana by Virtuals (HANA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Hana by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00100552$ 0.00100552 $ 0.00100552 تغير السعر (1 ساعة) +1.13% تغير السعر (1يوم) -9.28% تغير السعر (7 أيام) -37.83%

معلومات سوق Hana by Virtuals (HANA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: