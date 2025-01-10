سعر HAMSTERBATYA (BATYA)
سعر HAMSTERBATYA (BATYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.27K. يتم تحديث سعر BATYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق HAMSTERBATYA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.78
- تغيير سعر HAMSTERBATYA خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر HAMSTERBATYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر HAMSTERBATYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر HAMSTERBATYA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر HAMSTERBATYA مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-51.07%
|60 يوم
|$ 0
|-96.77%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر HAMSTERBATYA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.00%
-0.45%
-14.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The #BATYA token was originally just a meme inside the community of its author. The token was born thanks to our participation in the creation of memes in the PocketFi Telegram application. We created it there and collected the right amount of liquidity and appeared on DEX. We are currently completing the development of a utility application on the Telegram Mini Apps platform, which will provide full support for the token, including purchase, sale, burning and staking. Users will be able to receive invites + bonuses for owning a token, which will provide unique advantages.
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