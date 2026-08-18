سعر hamster wif gun اليوم

السعر المباشر لمشروع hamster wif gun (HWG) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 24.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HWG الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HWG.

يحتل hamster wif gun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,060.94، مع عرض متداول قدره 952.09M HWG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HWG بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00105821، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HWG بمقدار -3.78% خلال الساعة الماضية و-42.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق hamster wif gun (HWG)

القيمة السوقية $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K إمداد دورة التداول 952.09M 952.09M 952.09M إجمالي العرض 952,093,861.189857 952,093,861.189857 952,093,861.189857

القيمة السوقية الحالية لـ hamster wif gun هي $ 17.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HWG يبلغ 952.09M، مع إجمالي عرض 952093861.189857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.06K.