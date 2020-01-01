توكنوميكس Hamster Wheel Breaker (BREAKER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Hamster Wheel Breaker (BREAKER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Together, we build a future where every voice has the power to be heard. الموقع الرسمي: https://hamsterwheelbreaker.com اشتر BREAKER الآن!

توكنوميكس Hamster Wheel Breaker (BREAKER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Hamster Wheel Breaker (BREAKER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K إجمالي العرض: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M العرض المتداول: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 66.10K $ 66.10K $ 66.10K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Hamster Wheel Breaker (BREAKER)

توكنوميكس Hamster Wheel Breaker (BREAKER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Hamster Wheel Breaker (BREAKER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BREAKER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BREAKER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BREAKER، استكشف السعر المباشر لتوكن BREAKER!

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